https://static.news.ru/photo/acb46838-5314-11ea-802f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ГИБДД разработало электронную карту очагов ДТП. В ведомстве планируют предупреждать водителей об авариях через смс-рассылку.

Замначальника ведомства Олег Понарьин рассказал, что ГИБДД будет передавать информацию в Интернет, чтобы водители видели места ДТП.

Есть идея, чтобы предупреждать людей в формате смс-рассылок о том, что они приближаются к такому месту. Такие технологии есть у операторов связи, и они хотят работать в этом направлении, — заявил Понарьин в интервью «Милицейской волне».

Он выразил надежду, что такая инициатива будет реализована в ближайшем будущем.

NEWS.ru сообщал, что в Минтрансе рассматривают возможность оборудовать дороги приподнятыми пешеходными переходами, шумовыми полосами и светофорами с датчиками движения, которые будут реагировать на пешеходов. В том случае, если люди находятся «на зебре», автомобилям будет гореть красный свет. Если на переходе никого нет, то для машин будет удерживаться зелёный свет. Такие нововведения смогут появиться после утверждения нового ГОСТа, до конца 2020 года.

Ранее стало известно, что Москва возглавляет список регионов-лидеров с самой низкой смертностью на дорогах. По данным за 2018 год, на 1000 тысяч жителей столицы приходится 3,7 погибших из-за ДТП.