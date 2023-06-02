В Госдуме рассказали, как ВС России наберут военных для двух новых армий Депутат ГД Соболев заявил, что новые российские армии укомплектуют контрактниками

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Две новые армии, о создании которых сообщило Минобороны РФ, будут укомплектованы контрактниками, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виктор Соболев. По его словам, с комплектованием офицерского состава проблем тоже быть не должно, поскольку в свое время из ВС России уволили 200 тысяч офицеров.

Не вижу проблем. Для этих целей контрактников и сейчас набирают добровольно, никто никаких мобилизаций не объявлял. В свое время у нас уволили 200 тысяч офицеров. Думаю, с ними тоже проблем не будет. Техника производится и нужно производить еще, — заявил он.

Соболев добавил, что для достижения целей СВО нужно развернуть минимум две армии.

Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба гeнерал-полковник Евгений Бурдинский сообщил, что в 2023 году в ВС России будут сформированы два новых военных округа — Московский и Лeнинградский. Кроме того, появятся две новые армии, пять дивизий и более двух десятков бригад.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что с начала спецоперации обучение прошли более 120 тысяч военных. Пять тысяч специалистов подготовили к применению высокотехнологичного вoоружения, а 21 тысячу — для группировок войск и новых соединений.