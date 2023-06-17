В Госдуме рассказали, как правильно сдавать дачи под корпоративы и свадьбы Депутат ГД Чаплин: для сдачи дачи под свадьбу надо заключить договор найма

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российское законодательство не запрещает сдавать недвижимость посуточно и этим пользуются владельцы дачных участков, которые в летнее время могут предлагать их в аренду для проведения выпускных, свадеб и юбилеев. Однако для того, чтобы все происходило по закону, необходимо заключать краткосрочный договор найма. Об этом предупредил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он отметил, что такой договор не подлежит государственной регистрации, но указал, что при посуточной аренде существует больше рисков.

Рисков при посуточной сдаче больше — велика вероятность, что веселая шумная компания нанесет урон вашему имуществу. Поэтому обязательно надо подписать акт приема-передачи, перечислив все ценное имущество, приложить фото и прописать штрафные санкции в случае порчи. Как юрист советую застраховать имущество, — сказал Чаплин.

Он также напомнил о том, что арендаторов следует предупредить о правилах поведения на даче, касающихся шума, разведения огня и уборки мусора. По словам Чаплина, в случае выявленных нарушений штраф возьмут с арендатора, но владелец недвижимости все равно получит «лишние хлопоты и разбирательства».

Ранее глава Союза дачников Подмосковья рассказал, что на участке не следует отгораживаться от соседей глухим забором, иначе есть риск получить штраф. По его словам, это правило действует для садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ.