В Госдуме призвали ограничить продолжительность переработок для россиян Депутат Госдумы Нилов призвал ограничить продолжительность переработок для россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета по труду и социальной политике Государственной думы Ярослав Нилов заявил в беседе с NEWS.ru, что нужно скорректировать действующее российское законодательство в части регулирования ненормированного рабочего дня россиян. По его словам, необходимо закрепить ограничения, фиксирующие максимальное количество часов переработки в год. Так депутат прокомментировал информацию о рекордном увеличении продолжительности рабочей недели в стране.

Сегодня за ненормированный рабочий день предоставляется либо несколько дней к отпуску, либо дается небольшое материальное вознаграждение. Однако необходим дифференцированный подход. Некоторые работодатели постоянно привлекают работников в форме ненормированного рабочего дня, — пояснил Нилов.

Ранее аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитала, что в первом квартале 2023 года российские работники в среднем трудились по 38,5 часа в неделю. За год фактическая длительность трудовой пятидневки выросла на четверть часа, достигнув максимального значения за последние десять лет.

По оценкам аналитиков, средняя по рынку рабочая загрузка приблизилась к стандартным 40 часам на фоне рекордно низкой безработицы и кадрового дефицита.

Наибольшее количество часов в неделю отрабатывали занятые в Хакасии и Калужской области (по 40 часов), а также во Владимирской (39 часов 49 минут), Челябинской (39 часов 31 минута) и Калининградской областях (39 часов 30 минут).

При этом самой короткой рабочая неделя была в Республике Алтай (35 часа 3 минуты.), в Камчатском крае (36 часов 2 минуты.), а также в Ненецком автономном округе (36 часов 6 минут).