В Госдуме призвали наказать хозяина собаки, терроризирующей жителей Мытищ Депутат Бурматов призвал наказать хозяина собаки, терроризирующей жителей Мытищ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Хозяина бойцовской собаки, чей питомец в подмосковных Мытищах напал уже на нескольких людей, должны привлечь к ответственности, рассказал NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, если пострадавшим был нанесен серьезный вред, то владелец собаки подпадает под уголовную статью.

Собаку усыплять нет никаких оснований, потому что у нее неадекватный хозяин, который и должен нести ответственность. Если информация подтвердится, то он понесет уголовную ответственность. Кроме такого, у нас для таких безголовых людей есть очень большие штрафы, до 200 тысяч рублей за причинение вреда здоровью. Я бы, честно говоря, эту собаку вообще конфисковал, с ней должны позаниматься кинологи. И дальше нужно найти ей нормальную семью, – рассказал Бурматов.

Парламентарий отметил, что правоохранительные органы должны серьезно заняться этим делом. Так как хозяин собаки спровоцировал уже ряд инцидентов, в одном из которых пострадал ребенок.

Хозяин собаки ведь спровоцировал ряд инцидентов. Я надеюсь, что органы серьезно возьмутся за это дело.Также рекомендую тем жителям, которые сейчас собираются обращаться в правоохранительные органы, продублировать обращение мне. Я обязательно отреагирую, сделаю депутатские запросы, – добавил Бурматов.

Ранее депутат Владимир Бурматов призвал наказать власти ХМАО после нападения бездомных собак на женщину. Парламентарий отметил, что наличие на улице стаи бездомных собак свидетельствует о том, что мэрия и региональные власти не исполнили свои полномочия, не построили приюты и не поместили туда животных, соответственно, не защитили людей.