В Госдуме нашли способ, как мотивировать россиян на раздельный сбор мусора

https://static.news.ru/photo/72b6a4be-0f13-11eb-934c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Председатель комитета Государственной думы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов предложил мотивировать россиян на раздельный сбор мусора скидкой по оплате услуг по обращению с отходами. По его мнению, если человек сортирует мусор и отвозит его на переработку, то он должен платить меньше.

Поэтому наш комитет выступает за то, чтобы у него была скидка на оплату услуги по обращению с отходами в случае, если он занимаются раздельным накоплением этих отходов, — заявил парламентарий в эксклюзивном интервью NEWS.ru на площадке « Дума ТВ ».

Депутат также предложил стимулировать губернаторов к тому, чтобы они не плодили новые свалки, а строили предприятия по переработке отходов.

На мой взгляд, надо поддерживать финансово инвестпроекты по строительству заводов по глубокой переработке, по использованию технологии замкнутого цикла, а не желания отдельных участников рынка и чиновников создать новую свалку, — пояснил он.

Как ранее писал NEWS.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить дополнительные средства для вывоза бытовых отходов ещё девяти регионам. Предполагается, что 838 млн рублей будут распределены между республикой Алтай, Калмыкией, Волгоградской, Саратовской, Ульяновской, Иркутской и Тверской областями, а также Крымом и Карелией.

Полностью эксклюзивное интервью главы комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды Владимира Бурматова NEWS.ru на площадке «Дума ТВ» читайте и смотрите в понедельник, 19 октября.