В Госдуме предложили приравнять к наркотикам «веселящий газ»

https://static.news.ru/photo/023e24c4-36bd-11eb-b30b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что в России необходимо приравнять к наркотикам «веселящий газ». Речь идёт о негорючем газе N2O, или закиси азота.

Запрос по данному поводу политик направил главе Минздрава России Михаилу Мурашко, сообщает РИА Новости.

В документе Милонов отмечает, что в стране существует проблема потребления наркотиков, при этом чёрный рынок ежемесячно пополняют новые виды опасных веществ.

Очевидно, что под этим названием [«веселящий газ»] скрывается очередное пагубное вещество, приводящее организм человека к необратимым разрушениям и смерти, — отметил депутат.

Он добавил, что продавцы новинок «проявляют чудеса изворотливости», поэтому силовики не всегда могут доказать факт сбыта подобных веществ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в обязательную диспансеризацию подростков следует добавить проверку на алкоголизм и наркоманию. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. По её словам, алкоголизм родителей и вовлечение детей в употребление спиртного, токсинов и наркотиков являются одними из причин семейного неблагополучия и социального сиротства.