В Госдуме предложили приравнять к наркотикам «веселящий газ»

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что в России необходимо приравнять к наркотикам «веселящий газ». Речь идёт о негорючем газе N2O, или закиси азота.
Запрос по данному поводу политик направил главе Минздрава России Михаилу Мурашко,
В документе Милонов отмечает, что в стране существует проблема потребления наркотиков, при этом чёрный рынок ежемесячно пополняют новые виды опасных веществ.
Очевидно, что под этим названием [«веселящий газ»] скрывается очередное пагубное вещество, приводящее организм человека к необратимым разрушениям и смерти, — отметил депутат.
Он добавил, что продавцы новинок «проявляют чудеса изворотливости», поэтому силовики не всегда могут доказать факт сбыта подобных веществ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в обязательную диспансеризацию подростков следует добавить проверку на алкоголизм и наркоманию. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. По её словам, алкоголизм родителей и вовлечение детей в употребление спиртного, токсинов и наркотиков являются одними из причин семейного неблагополучия и социального сиротства.