В Госдуме предложили отпугивать собак полицейским и коммунальщикам

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил снабжать правоохранителей и работников ЖКХ ультразвуковыми отпугивателями для защиты от агрессии бездомных собак. Соответствующее обращение парламентарий направил вице-премьеру Юрию Борисову, передаёт RT. В письме он отметил, что в последнее время участились случаи нападения бездомных животных на граждан.

Он упомянул случаи нападения в регионах, которые ранее освещались в СМИ. По его словам, собаки бродят по улицам, дворам и паркам целыми стаями, создавая угрозу жизни и здоровью населения, особенно детей, которые ещё не способны защищаться.

В этой связи прошу вас рассмотреть возможность обеспечения сотрудников правоохранительных органов, работников муниципальных управлений жилищно-коммунального хозяйства спецсредствами — ультразвуковыми, световыми приборами или иными устройствами отечественного производства для отпугивания собак <...>, — говорится в письме.

Ранее первый зампред комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что парламент прорабатывает меры поддержки волонтёрских инициатив по бездомным животным, а также инициативу по запрету самовыгула животных и введению ответственности для чиновников за нерегулирование численности безнадзорных животных.

Он также отметил, что в Госдуме не планируют расширение полномочий полиции в решении вопроса бродячих собак. По словам Бурматова, у правоохранителей не может быть таких полномочий, а само умерщвление животных запрещено федеральным законом.