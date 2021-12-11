В Госдуме предложили ограничить участие детей в рекламе фастфуда
Депутат Госдумы предложил законодательно ограничить участие детей в рекламе фастфуда
Сергей Князев
Сергей Князев
08:56, 13 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ограничить использование образов несовершеннолетних в рекламе фастфуда и сахаросодержащих напитков. По его словам, производители этой продукции активно используют в рекламных кампаниях детей-актёров и образы несовершеннолетних, привлекая их внимание. При этом регулярное потребление такой продукции может оказывать негативное воздействие на здоровье детей. Депутат отправил соответствующее письмо на имя главы Минздрава Михаила Мурашко, пишет RT.
В целях защиты здоровья детей, минимизации рисков формирования у них вредных пищевых привычек прошу вас оценить целесообразность ограничить право производителей фастфуда и сахаросодержащих напитков обращаться в рекламе к несовершеннолетней аудитории, в том числе с помощью использования образов несовершеннолетних, — говорится в обращении.
Ранее диетолог Юлия Чехонина назвала продукты, которые могут вызвать внезапную усталость. Это кофе, сладости, обезжиренная еда и фастфуд, который, в частности, даёт сильную нагрузку на органы пищеварения, в результате чего все силы организма будут направлены на переваривание пищи. Сладкие соки и газировка также способствуют повышенной утомляемости, и вместо них лучше обратить внимание на овощные соки.