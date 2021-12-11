В Госдуме предложили ограничить участие детей в рекламе фастфуда

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Свидетелями по делу блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма, стали три человека, якобы случайно услышавшие его песню в общественных местах в 2018 году. Двое из них раньше могли работать оперативниками МВД, пишет РБК.

Дело видеоблогера Юрия Хованского об оправдании терроризма строится в том числе на показаниях троих жителей Санкт-Петербурга, причем эти показания имеют наполовину идентичный текст. Все трое допрошенных утверждали, что в 2018...