В Госдуме предложили обязать ТЦ бесплатно выдавать перчатки и маски

https://static.news.ru/photo/957dbd0e-23ed-11eb-a5da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Торговые центры хотят обязать бесплатно выдавать маски и перчатки посетителям. Такая мера поможет избежать конфликтных ситуаций и улучшит эпидемиологическую обстановку в России. Об этом сказано в тексте обращения (документ есть в распоряжении NEWS.ru), которое в Роспотребнадзор направил депутат Государственной думы Иван Сухарев.

Ношение масок и перчаток в общественных местах с 28 октября стало обязательной мерой по предотвращению коронавирусной инфекции в России. На практике жители нашей страны продолжают всячески противиться этим предписаниям и нередко получают замечания и даже штрафы. В целях улучшения эпидемиологической обстановки в стране и поддержки граждан в период пандемии депутат Госдумы Иван Сухарев предлагает обязать торговые центры бесплатно выдавать на входе всем посетителям маски и перчатки. Соответствующее обращение им было направлено в Роспотребнадзор.

С конца октября во всех ТРЦ страны установлен усиленный входной контроль сотрудниками охраны за соблюдением посетителями перчаточно-масочного режима. Однако в случае отсутствия у граждан средств индивидуальной защиты сотрудники охраны отказывают потенциальным покупателям в посещении торгового центра, не предложив бесплатные маски и перчатки. Такими действиями граждан лишают права совершать необходимые покупки, — указано в депутатском запросе.

Иван Сухарев стал не единственным парламентарием, кто озвучил предложение о помощи россиянам в средствах индивидуальной защиты от коронавируса. Как ранее писал NEWS.ru, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов попросил выделить средства на покупку масок социально незащищённым гражданам, в том числе инвалидам и пенсионерам. Это обращение было адресовано председателю правительства России Михаилу Мишустину.

Как пояснил Миронов, множество россиян сейчас вынуждены выбирать между рекомендациями врачей по правильному и эффективному ношению масок и экономией денег и тратой их на другие нужды. По словам политика, такой подход негативно отражается на статистике заболеваемости COVID-19.