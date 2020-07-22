В Госдуме осудили идею введения новых штрафов для мотоциклистов

https://static.news.ru/photo/041ba22e-ccc0-11ea-9459-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Необходимости в введении штрафов для мотоциклистов и владельцев мопедов за лавирование между рядами на данный момент нет. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

По его словам, на сегодняшний день нет ни статистики таких правонарушений, ни запроса от профильного министерства. Он отметил, что участникам дорожного движения следует проявлять больше взаимоуважения на дорогах, передаёт РИА Новости.

По словам автора инициативы, депутата Светланы Бессараб, которая предлагает изменить статьи 12.36.2 КоАП и закрепить нормы, запрещающие движение в междурядье, к ней обратились граждане, «которых обвиняют в ДТП с участием мотоциклиста», в связи с чем она выразила уверенность, что «проблема уже назрела».

Действительно, в нашей жизни бывают такие ситуации — те из нас, кто является автолюбителем, знают о них — когда внезапно в зеркале бокового вида появляется мотоциклист и обгоняет вас в той же полосе движения, в который движетесь вы, — поделилась она.

Инициатива предполагает штраф до 3 тысяч рублей в случае, если нарушение просто зафиксировано камерой. Если же оно привело к ДТП, за этим последует лишение прав и штраф до 15 тысяч рублей.

По мнению Лысакова, никакой необходимости в подобных изменениях сейчас нет. Он подчеркнул, что любые предложения по повышению штрафов должны основываться на статистике. Депутат рассказал, что старается уступать дорогу мотоциклистам, когда видит их в зеркале. Он отметил, что есть автолюбители, специально мешающие мотоциклистам на дорогах, и призвал проявлять больше взаимоуважения.

Я не знаю, откуда возникла такая мысль, но я никакой необходимости в этом не вижу, поскольку нет ни статистики, ни обращения МВД по этому поводу, — подытожил Лысаков.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Акелла из мотоклуба «Ночные волки» (Андрей Бобровский) раскритиковал вводимые для мотоциклистов штрафы за езду между рядами и опасное лавирование. Он считает, что санкции приведут к увеличению загруженности на дорогах.