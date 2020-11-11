В Госдуме одобрили повышение возраста молодёжи до 35 лет

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Госдума в первом чтении одобрила законопроект о молодёжной политике, предусматривающий повышение возраст молодёжи до 35 лет.

К молодёжи будут относится россияне в возрасте от 14 до 35 лет (в настоящее время — до 30 лет). Таким образом, по замыслу инициаторов изменений, численность молодёжи вырастет на 12,7 млн человек и достигнет 41 млн. Основная цель законопроекта — предоставить как можно большему числу людей возможность пользоваться мерами поддержки, оказываемыми государством.

Кроме того, одобренный в первом чтении документ носит правоустанавливающий характер в области молодёжной политики. Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, проект закона «создаёт фундамент для регулирования правоотношений на федеральном, региональном и муниципальном уровнях». При этом документ закрепляет такие понятия как «молодёжь», «молодая семья», «молодёжные общественные объединения».

Среди основных направлений реализации молодёжной политики в документе называется «формирование гражданственности, патриотизма, преемственности традиций».

Как писал NEWS.ru, Госдума в третьем окончательном чтении приняла закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% на доходы свыше 5 млн рублей в год. Законопроект был инициирован российским правительством по поручению президента РФ Владимира Путина.