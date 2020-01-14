https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Россиянам не стоит бояться остаться без работы из-за повсеместного внедрения роботов. Об этом заявил председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя заявление министра труда и социальной защиты Максима Топилина, который призвал не пугать россиян «роботами и массовой безработицей».

Конечно, рынок труда будет меняться, как это было и раньше. Будут появляться потребности в новых профессиях, будут также и невостребованные профессии. Появление робототехники и искусственного интеллекта, конечно, повлияет на рынок труда. Но этого не нужно бояться, — заявил он в беседе с RT.

По мнению депутата, человек должен постоянно заниматься заниматься. Это и будет являться гарантией успеха и постоянного нахождения на рынке труда.По его словам, миллион безработных не могут появиться в одночасье, однако многие профессии действительно станут невостребованными.

Ранее министр труда Максим Топилин призвал россиян не бояться массовой безработицы из-за роботизации. По его словам, появление новых цифровых платформ будет способствовать увеличению количества рабочих мест.

Прогноз баланса трудовых ресурсов на 2020–2022 годы от Министерства труда РФ гласит, что уровень безработицы в стране сохранится на одном значении на протяжении всего заявленного периода. По итогам 2019 года численность безработных (по методологии МОТ) составила 3,4 млн человек и сохранится на этом уровне до 2022 года, писал NEWS.ru.