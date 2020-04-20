В Госдуме отреагировали на предложение уравнять мигрантов и граждан РФ

https://static.news.ru/photo/1d25ae88-8308-11ea-a5ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Госдуме оценили идею Агентства стратегических инициатив, предложившего выплатить пособия мигрантам наравне с россиянами. Как заявил депутат Виктор Водолацкий, о приезжих должна заботиться не Россия, а та страна, из которой они прибыли.

Трудовые мигранты, работающие в России, могут вернуться к себе на родину и быть востребованными там. В некоторых странах СНГ сейчас активно идут весенние работы, работы в садах, на полях, там на их труд будет большой спрос, — пояснил он в интервью «Вечерней Москве».

По мнению чиновника, средства из бюджета лучше направить на поддержку бизнеса, который терпит убытки из-за кризиса, и на реализацию механизмов помощи гражданам России.

В свою очередь депутат Госдумы Казбек Тайсаев поддержал инициативу АСИ. По его словам, бросать мигрантов в сложной ситуации на фоне пандемии недопустимо

Только официально в нашей стране находятся 8 миллионов мигрантов. Неофициально их в два раза больше. Сегодня эти люди находятся без поддержки, без средств, поэтому помочь им необходимо, — заявил он.

Ранее, как писал NEWS.ru, Агентство стратегических инициатив предложило председателю правительства РФ на время приравнять трудоустроенных мигрантов к российским гражданам. Таким образом, уточняется в письме за подписью гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, мигранты смогут получать пособия по безработице и другие выплаты, а также пользоваться иными льготами.