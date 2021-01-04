В Госдуме не исключают отмену пенсий граждан, уехавших на ПМЖ за границу

https://static.news.ru/photo/8fccd274-4ead-11eb-98e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: mm-images/blickwinkel/Global Look Press

После наделения Пенсионного фонда России (ПФР) правом лишать пенсионных накоплений иностранцев, которым аннулировали вид на жительство, может последовать отмена пенсий россиян, уехавших на постоянное место жительства за границу. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Калашников.

Это подготовка к вопросу о том, нужно ли платить гражданам России, которые выехали за рубеж. Это дискуссионный вопрос. Если рассматривать пенсию как социальную защиту от потери заработка, то платить, наверно, не нужно. Но если рассматривать как страховую пенсию, то ему нужно продолжать платить пенсию, — цитирует URA.RU парламентария.

Калашников добавил, что власти должны разобраться в сути пенсионного обеспечения. В настоящее время, по словам депутата, есть большой вопрос о льготных пенсиях — выплаты по ним составляют порядка 30% фонда, но их природа искусственная. Перевод льготных пенсий в страховые или накопительные смог бы покрыть дефицит Пенсионного фонда.

Ранее в Госдуме рассказали, что вопрос с возвратом индексации пенсий для работающих пенсионеров может быть решён уже в январе-феврале, что позволит этой категории пенсионеров получать проиндексированные пенсии уже весной.

Как сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для повышения уровня информированности жителей страны о социальных выплатах, а также осуществления мониторинга оказания гражданам установленных мер поддержки. Перечень поручений президента Владимира Путина кабмину по итогам пресс-конференции 17 декабря опубликован на сайте Кремля.