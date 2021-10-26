В Госдуме назвали виновных в росте преступности среди мигрантов

Адаптационные центры не справляются с огромным потоком мигрантов, к тому же недобросовестные работодатели стремятся извлечь из их труда максимальную выгоду и содержат гастарбайтеров в рабских условиях. Такое мнение в беседе с «Радио 1» высказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

Адаптационные центры однозначно с таким объемом не справляются. <...> Мы прекрасно понимаем, что нужны мигранты высококвалифицированные, которые знают русский язык, наши законы, нашу историю, нашу культуру. А гастарбайтеры, у которых отбирают паспорта и потом держат за рабов — вот такие нам не нужны. Больше того, это создает криминогенную обстановку в стране, — подчеркнул Журавлёв.

Он также добавил, что ответственность лежит и на мигрантах, которые должны сначала пройти соответствующий курс подготовки у себя в стране и только потом отправиться на заработки в Россию к работодателю, который сможет обеспечить жильём, работой и медицинской страховкой.

Ранее правительство РФ почти в два раза увеличило прогноз по коэффициенту миграционного прироста в 2021 году: таким образом количество мигрантов в России может увеличиться на 398 тысяч человек.