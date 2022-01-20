В Госдуме назвали провокацией откровенные фото на фоне московской мечети

Откровенную фотосессию напротив Московской соборной мечети нельзя игнорировать — компетентные органы должны выяснить, кто и когда сделал снимки, а потом определить меру ответственности, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы (ГД) Султан Хамзаев. Парламентарий подчеркнул, что «подобная выходка» изначально была направленна на провоцирование скандала и «определённой обратной реакции».

Это нельзя пропускать, иначе будет только хуже и хуже. Нужно на это отреагировать, найти и разобраться, привлечь к определённой ответственности обязательно, а вот какая должна быть мера — решат соответствующие органы. У отдельных личностей это называется перформанс, а у нормальных людей это называется провокация, — добавил спикер.

Собеседник отметил, что видео с фотосессией начало распространятся в Сети ещё вечером 19 января, и ему поступило около 300 обращений с требованием извиниться перед мусульманами, а также привлечь вероятных виновных к ответственности.

Провокацией подобный поступок назвал в разговоре с NEWS.ru также и муфтий Москвы, имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов, комментируя опубликованное в Сети видео, где девушка в балаклаве фотографируется рядом с религиозным строением. Он добавил, что обращение в правоохранительные органы уже готовится. Спикер подчеркнул, что «божий храм — мечеть, церковь или синагога — всё-таки имеют определённый статус и положение», и человек, находящийся внутри или снаружи, рядом с этими местами, должен вести себя подобающе.

В ноябре прошлого года в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали двух несовершеннолетних, устроивших провокационную фотосессию на фоне храма Спаса на Крови. Подростков 15 и 17 лет, которые опубликовали в соцсетях снимок с приспущенными штанами на фоне храма, доставили в отдел полиции.

Всего в России за последнее время был заведён ряд уголовных дел об оскорблении чувств верующих из-за «обнажённых» фотографий на фоне храмов. В частности, 29 октября мировой суд Тверского района в Москве приговорил к 10 месяцам колонии блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади.