В Госдуме назвали главную цель переписи населения России

Одной из главных целей проведения всероссийской переписи населения является точное определение категорий граждан, нуждающихся в адресной социальной помощи, необходимо уточнить их возрастную группу и место жительства, рассказала NEWS.ru депутат Госдумы, первый зампредседателя Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева. В РФ стартовала перепись населения. Она пройдёт с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Сроки определены соответствующим приказом Минэкономразвития. Организацией процесса переписи и его координацией руководит Росстат.

Сейчас у нас государство имеет широкую программу адресной социальной помощи, поэтому, как мне представляется, одна из главных задач переписи — наиболее точно определиться с категориями граждан, которые должны получить эту помощь, с их возрастными категориями, местом жительства, — добавила парламентарий.

Она отметила, что процедура является «очень своевременной» именно на фоне демографических потерь из-за пандемии COVID-19. Собеседница также обратила внимание на разный уровень «вовлечённости граждан в цифровую экономику», из-за чего электронный способ участия в переписи не везде возможен.

Поэтому где-то уместен электронный вариант, где-то уместно заручиться помощью переписчиков, волонтёров. Тем более если речь идёт о пожилых людях. Здесь, конечно есть риски мошенников, но, думаю, все службы нормально отработают, — резюмировала Цунаева.

В переписи смогут участвовать в том числе иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ. Данные переписи в дальнейшем будут использованы органами власти для принятия решений о развитии регионов, строительстве новых дорог и объектов инфраструктуры, о необходимости новых законов.

Принять участие в переписи можно как очно, так и в онлайн-формате: дойти до пункта переписи, дождаться переписчика дома или пройти процедуру на портале госуслуг. В последнем случае необходимо иметь подтверждённую учётную запись на портале, отправить данные можно до 8 ноября. Можно ввести не только свои данные, но и членов своей семьи. После этого при визите переписчика ему можно показать сгенерированный по результатам заполнения анкеты QR-код.