В Госдуме исключили возможность легализации порно в России Депутат Останина заявила, что легализация порно ведет человечество к вырождению

Фото: shutterstock.com

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила NEWS.ru, что она категорически против легализации порнографии в России и исключила возможность такой реформы в РФ. Она напомнила, что является активным поборником «традиционных духовно-нравственных ценностей» и «внесла поправки в Семейный кодекс, где даются определения этим самым ценностям». Так Нина Останина отреагировала на внесенный в Верховную Раду законопроект, предлагающий декриминализовать на Украине порно.

Убивать нравственность в людях — это с нашей точки зрения сродни, наверное, физическому убийству. Поэтому отношение нашего общества ко всем этим проявлениям, мне кажется, очень здоровое, и в этой части мы просто не позволим у себя таким образом менять наше законодательство в угоду кому-то, кто ведет человечество к вырождению, — добавила Останина.

По мнению депутата, законопроект, аналогичный украинскому, вряд ли будет внесен в парламент РФ в нынешних условиях. А Украина, полагает Останина, стала нашла себе «противодействие в нашем лице и, наверное, в лице тех устойчивых еще представителей человеческого сообщества». Соседнее государство, по ее мнению, находится в духовном кризисе, в том числе и «в сфере общечеловеческих отношений».

15 августа в Верховную Раду внесен законопроект, предлагающий легализовать на Украине порнографию. Депутаты предлагают пересмотреть вопросы лишения свободы за ввоз произведений и изображений порнографического характера с целью сбыта, распространения или их изготовление и хранение. Депутат фракции «Слуга народа» Максим Бужанский также назвал абсурдным преследование людей, выкладывающих видео и фото на сервисе OnlyFans.