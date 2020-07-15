В Госдуме хотят предложить Турции передать России православные храмы

https://static.news.ru/photo/15db8848-c749-11ea-9fe7-fa163e074e61_660.jpg Собор Святой Софии Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Госдумы намерены обратиться к президенту Турции с предложением передать в ведение России христианские объекты, расположенные на территории этой страны.

О необходимости наладить переговы на эту тему с турецкой стороной заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Считаю, что именно сегодня этот вопрос должен быть решён — ситуация, что называется, созрела для этого. Речь может идти о как минимум семи храмах, которые принадлежали Русской Православной Церкви, об их возвращении и восстановлении, — сказал он.

По его словам, речь идет не только о храмах, но и о подворьях, паломнических центрах и гостиницах, которые, как сказал депутат, «в своё время были построены русскими и до революции принадлежали нашей стране».

Гаврилов отметил, что если Эрдоган пойдёт на такой шаг, то это будет мудрым выверенным политическим и юридическим решением на фоне ситуации с пересмотром музейного статуса Софийского собора в Стамбуле, тем более он не раз заявлял, что Турция с уважением относится к чувствам верующих из других мировых конфессий

Парламентарий считает, что такой диалог также необходим и для того, чтобы была возможность построить храмы там, где чаще всего отдыхают наши туристы, приезжают паломники и работают соотечественники. По словам Гаврилова, счёт идёт на сотни тысяч человек, пишет «Парламентская газета».

Как писал NEWS.ru, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора Святой Софии 10 июля. Он предусматривает передачу храма в собственность Управления по религиозным делам Турции, вследствие чего он будет открыт как действующая мечеть.

Турецкие власти отменили также постановление от 1935 года, по которому собору был присвоен статус музея. Несмотря на то, что собор вновь стал мечетью, христианам по-прежнему разрешат его посещать.

В Кремле решение Анкары относительно культового сооружения комментировать отказались. В то же время выразили надежду на то, что турецкие власти будут учитывать его ценность как объекта всемирного наследия.