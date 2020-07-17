В Гидрометцентре рассказали, какую погоду ждать россиянам в августе

https://static.news.ru/photo/5df560ea-c861-11ea-9ff1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В августе погодные условия на большей части территории России будут сохраняться в пределах климатической нормы, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По её словам, на севере Западной Сибири в августе может наблюдаться более теплая погода, чем обычно. Небольшое похолодание ожидается в Краснодарском и Ставропольском краях, на Северном Кавказе, а также на Нижней Волге: в пределах +30 градусов. Также велика вероятность прохладного августа на Алтае, отметила Паршина в беседе с «Российской газетой».

Что касается Москвы и Московской области — там последний месяц лета обещает быть в пределах климатической нормы: днём температура воздуха составит +20-25 градусов. При похолоданиях температура ночью может понизиться до +5-10 градусов, днём будет не выше +15 градусов.

В то же время умеренное тепло ожидается на северо-западе России: по ночам +10-15 градусов, днём +19-24 градуса. Аналогичные погодные условия могут быть на севере Поволжья. Также примечательно, что в центральных регионах РФ в конце августа прогнозируются заморозки.

Как уточняется, выпадение осадков на большей части европейской территории страны сохранится в пределах нормы. Как правило, в Москве в последний месяц лета выпадает 77 мм осадков.

Ранее NEWS.ru писал, что в предстоящие выходные дни, 18 и 19 июля, в Москве ожидается потепление, следует из сообщения Гидрометцентра.

По данным синоптиков, воздух в субботу и воскресенье в среднем прогреется до +24 градусов. Тем не менее, не стоит забывать о зонтиках — в эти дни дожди не собираются покидать столицу и Московскую область.