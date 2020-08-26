В Германии рассказали о веществе, которым отравили Навального

https://static.news.ru/photo/11be33be-e797-11ea-b9f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Вещества из группы ингибиторов холинэстеразы, которым, как считают немецкие врачи, отравлен оппозиционер Алексей Навальный, применяются во многих областях, в частности, его используют в борьбе с насекомыми, а также в терапии болезни Альцгеймера.

Эта группа веществ используется не только в лекарственных средствах, которые находятся в нашей компетенции. Она применяется и во многих других областях, например, в борьбе с вредителями. Что касается лекарств, то группа ингибиторов холинэстеразы используется, к примеру, в терапии болезни Альцгеймера, — сообщили РИА Новости в федеральном институте лекарственных средств и изделий медицинского назначения (BFARM).

В случае с Навальным, считают специалисты, пока нельзя сделать однозначных выводов до тех пор, пока окончательно не установлена субстанция, которой отравился политик. В подведомственном Минздраву ФРГ учреждении вопросы о применении веществ из группы ингибиторов холинэстеразы «в области ядов и токсикологии» комментировать отказались.

Тем временем в федеральном институте оценки рисков (BfR), который относится к министерству продовольствия ФРГ, сообщили,что вещества группы ингибиторов холинэстеразы используются в лекарственных препаратах, применяемых для послеоперационной профилактики и мышечных расстройств. Кроме того, известно их применение в качестве антидота при отравлении алкоголем, тропановыми алколоидами, мухоморами и антидепрессантами.

24 августа врачи берлинской клиники Charité, где в настоящее время находится оппозиционер, обнародовали первые результаты его обследования. Согласно их данным, блогер мог быть отравлен. Точно вещество пока не установлено. Для этого потребуется ещё один обширный анализ.

Навальный остаётся в состоянии искусственной комы. Состояние его здоровья оценивается как серьёзное, но острой угрозы жизни нет. Об этом заявили врачи берлинской клиники. По словам медперсонала, они пока не могут оценить последствия болезни для его организма. Не исключено, что они окажутся долгосрочными, особенно для нервной системы.

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, который летел из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание в полёте, и воздушное судно было решено посадить в аэропорту Омска. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из первоначальных причин ухудшения состояния оппозиционера медики называли отравление. Позднее омские медики сообщили, что ядов в организме Навального обнаружено не было.

Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки Навального в берлинскую клинику Charite, куда его отправили утром в 22 августа, писал NEWS.ru.