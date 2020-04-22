В Германии обнародовали результаты вскрытия умерших от COVID-19

Врачи Германии и Швейцарии опубликовали первые результаты вскрытия пациентов, скончавшихся от COVID-19. Согласно документу, меньшая часть умерших имела воспаление лёгких.
Все умершие страдали серьёзными заболеваниями. Среди них были больные атеросклерозом, раком и диабетом. Часть пациентов страдали ожирением и перенесли инфаркты.
Под микроскопом мы увидели серьёзное нарушение микроциркуляции в лёгких. Это значит, что процесс кислородного обмена перестаёт функционировать, — заявил руководивший вскрытиями профессор Александр Цанков.
По его словам, можно дать пациенту сколько угодно кислорода, но он просто не транспортируется дальше. Это, по мнению медика, и объясняет тот факт, что не помогают аппараты искусственной вентиляции лёгких,
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