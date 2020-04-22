В Германии обнародовали результаты вскрытия умерших от COVID-19

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Требования врачей обеспечить их средствами индивидуальной защиты должны выполняться, однако они должны быть адресованы властям, а не СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Любые требования врачей в этом плане должны исполняться. Врачи могут и должны доводить свои потребности до компетентных властей в своих регионах. Вместе с тем именно министерство здравоохранения региона должно быть...