Общество

В Германии обнародовали результаты вскрытия умерших от COVID-19

13:48, 22 апреля 2020 2 969
Фото: Sebastian Gollnow/Global Look Press

Врачи Германии и Швейцарии опубликовали первые результаты вскрытия пациентов, скончавшихся от COVID-19. Согласно документу, меньшая часть умерших имела воспаление лёгких.

Все умершие страдали серьёзными заболеваниями. Среди них были больные атеросклерозом, раком и диабетом. Часть пациентов страдали ожирением и перенесли инфаркты.

Под микроскопом мы увидели серьёзное нарушение микроциркуляции в лёгких. Это значит, что процесс кислородного обмена перестаёт функционировать, — заявил руководивший вскрытиями профессор Александр Цанков.

По его словам, можно дать пациенту сколько угодно кислорода, но он просто не транспортируется дальше. Это, по мнению медика, и объясняет тот факт, что не помогают аппараты искусственной вентиляции лёгких, передаёт РИА Новости.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях