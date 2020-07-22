В ГД внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов

https://static.news.ru/photo/9460bc50-cb14-11ea-bec4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство внесло в Госдуму законопроект, увеличивающий штраф за применение угроз к должникам до 500 тысяч рублей. Документ опубликован в электронной базе данных нижней ГД.

Не допускаются действия кредитора, связанные в том числе с оказанием психологического давления на должника и иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника, — говорится в проекте закона.

Для должностных лиц предусматриваются штрафы в размере от 20 до 200 тысяч рублей, для юридических — от 50 до 500 тысяч рублей. Отмечается, что такая же ответственность распространится и на банки, сообщает «Москва 24».

Как уточняют авторы проекта, только за два месяца 2020 года было рассмотрено 392 дела об административных правонарушениях по статье о нарушении прав при взыскании долгов (статья 14.57 КоАП).

Незначительность действующих административных санкций в отношении лиц, не включённых в государственный реестр, способствует многократному совершению ими административных правонарушений, — говорится в тексте законопроекта.

Как ранее писал NEWS.ru, комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала поправки в КоАП о введении штрафов за публикацию информации о террористах или террористических группировках без информации о том, что они либо запрещены в РФ, либо ликвидированы.