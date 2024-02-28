В ГД «разнесли» идею регулировки детских имен на государственном уровне Синельщиков: закон о регулировании детских имен на госуровне не нужен

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Закон о регулировании детских имен на государственном уровне не нужен, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков. Он отмечает, что выбор имени ребенка — это чисто семейное дело, и предложил авторам инициативы прописать, «что мужчина, ложась спать, должен слева от женщины лежать».

Осталось только прописать, что мужчина, ложась спать, должен слева от женщины лежать. На мой взгляд, этот закон не нужен, я бы не стал его поддерживать. Как назвать ребенка — это чисто семейное дело, а не государственное, — сказал Синельщиков.

Депутат отметил, что в данном случае общественный интерес не нарушается. При этом выбирать имена, которые оскорбляют личность, общество и веру, разрешать нельзя, подытожил он.

Ранее Telegram-канал «Кровавая барыня» сообщил, что в Госдуме работают над законопроектом о запрете называть мальчиков женскими именами, а девочек — мужскими. По данным канала, с инициативой установить правовой баланс между правом родителей и правом ребенка на имя выступила первый заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая.

Накануне стало известно, что в России хотят запретить детям до 14 лет пользоваться соцсетями, а до 18 лет — разрешить только с согласия родителей. С такой просьбой к первому замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяне Буцкой обратилась детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Она объясняет иницитиву тем, что дети все чаще становятся «объектом преступных влияний и посягательств» в интернете, в том числе, попадаются на мошенников. А в силу возраста они не могут проверить степень подлинности информации.