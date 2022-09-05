В ГД призвали ужесточить отбор туристов для восхождения на горные вершины Депутат Харитонов призвал ужесточить отбор туристов для восхождения на горные вершины

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Отбор туристов для восхождения на горные вершины, а также проверки компаний — организаторов экспедиций необходимо ужесточить, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики. Таким образом парламентарий прокомментировал гибель альпинистов на Ключевской сопке.

Не только [отбор] туристов ужесточить. Необходимо [проверить] компании — организаторы восхождения. Не говорю о подготовке кадров, сопровождающих группы... С природой шутить нельзя, она не любит шуток. Я уже не говорю о снаряжении, чтоб каждый знал свой маневр, а не просто так — я физически здоровый. А он не подготовлен для гор, обледеневших склонов, к высотам 4-5 километров. Все должно быть лицензировано. 12 человек доверили жизнь проводнику. Вот и провели без соответствующего оборудования и подготовки... Так нельзя рисковать, — уверен Харитонов.

Ранее заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский сообщил, что число туристов, которые погибли на Ключевском вулкане на Камчатке, выросло до восьми человек.

Последняя попытка попасть на место происшествия с помощью вертолета началась в 10:30 (01:30 мск). Также отмечается, что температура ночью опускается до минус 14 градусов.

Сообщалось, что к месту ЧП выдвинулась наземная группа из 24 человек — 15 сотрудников Камчатского спасательного центра МЧС и девять членов поисково-спасательного отряда краевого ведомства. Они должны были подняться на высоту 1200 метров и разбить там базовый лагерь для оказания помощи пострадавшим.

Краевая прокуратура возбудила уголовное дело. По поручению регионального прокурора Дмитрия Рычагова будет проведена проверка организации и проведения туристического тура.