В ГД предложили обучать экологической дисциплине в школе Депутат Госдумы Колунов предложил обучать школьников раздельному сбору мусора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школьников необходимо обучать раздельному сбору мусора, заявил депутат Госдумы Сергей Колунов в разговоре с NEWS.ru. По его словам, это может стать частью программы обязательного экологического воспитания детей.

Экологическое воспитание детей можно смело отнести к обязательному элементу общего образования. Те страны, в которых хотели научить взрослых рациональному подходу к сбору и сортировке отходов, экологической дисциплине и бережному отношению к природе и экологии, начали с воспитания детей, — заявил депутат.

Колунов добавил, что ребенок также может научить своих родителей или бабушку с дедушкой азам правильной утилизации бытовых отходов.

Молодое поколение уже вырастает с правильным отношением к экологии. Если начать экологическое образование как можно раньше, то и родители подтянутся за своими детьми, — резюмировал он.

Российский экологический оператор (РЭО) запустил пилотный проект мониторинга, который позволит отслеживать состав воздуха. Благодаря проекту станет возможно контролировать объем загрязняющих веществ и пыли в 103 населенных пунктах 15 российских регионов, в число которых вошли Московская, Челябинская, Оренбургская, Омская и другие области. Доступ к мониторингу получат все россияне. Среди компаний, данные которых РЭО начал получать в автоматическом режиме, — Росгидромет, ПАО «Норникель» и «Газпромнефть»