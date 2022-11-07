Россияне смогут контролировать загрязнение воздуха в 15 регионах страны В 103 городах России запустят мониторинг по загрязнению воздуха

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Российский экологический оператор (РЭО) запустил пилотный проект мониторинга, который позволит отслеживать состав воздуха, передает «360». Благодаря проекту станет возможно контролировать объем загрязняющих веществ и пыли в 103 населенных пунктах 15 российских регионов, в число которых вошли Московская, Челябинская, Оренбургская, Омская и другие области. Доступ к мониторингу получат все россияне. Среди компаний, данные которых РЭО начал получать в автоматическом режиме, — Росгидромет, ПАО «Норникель» и «Газпромнефть».

Экологический мониторинг будет измерять содержание в воздухе мелкодисперсных частиц, в которых могут содержаться фрагменты сажи, частицы минеральных солей, соединения тяжелых металлов, различные аллергены, пыльца растений, бактерии, микроорганизмы, табачный и выхлопной дым. Превышение таких частиц в атмосфере означает риск для здоровья детей, беременных женщин, пожилых, граждан с болезнями сердечно-сосудистой системы, легких, бронхов, аллергией.

Всего в список городов, в которых будет задействована система экологического мониторинга, вошли населенные пункты 15 регионов: Челябинской, Оренбургской, Кемеровской, Сахалинской, Рязанской, Иркутской, Липецкой, Московской, Омской, Свердловской и Вологодской областей, а также Красноярского края, Республики Бурятия и Забайкальского края.

В Мурманской области ранее продали 20 тонн макулатуры через электронную биржу, представленную в сентябре Российским экологическим оператором. Глава РЭО Денис Буцаев уточнил, что площадка предоставляет гарантии выполнения обязательств перед участниками сделки и сокращает число посредников. Биржа ВМР позволяет совершать сделки по покупке-продаже вторсырья, заключать сделки по переработке отходов и выполнению нормативов утилизации в рамках расширенной ответственности производителя.