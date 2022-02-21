В ГД назвали «информационным выхлопом» заявление посольства США про теракты

Заявление посольства в РФ об угрозе терактов на территории России является «информационным выхлопом» и провокацией, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы (ГД) Бийсултан Хамзаев. Тот факт, что подобное сообщение дипмиссия опубликовала в публичном пространстве, а не передала соответствующие данные, если они есть, по линии двустороннего сотрудничество силовых структур США и РФ, парламентарий назвал странным.

Мы же видим, что эта военная истерия, запущенная США по всему миру более месяца назад не только у себя на территории, но и в Европе, Азии, Ближнем Востоке, что вот-вот что-то произойдёт. <...> Это построено на том, чтобы людей немножко вогнать в процесс нагнетания обстановки. По-хорошему, им стоит объясниться, что конкретно они имели в виду. Если у них есть информация — у нас большое выстроенное сотрудничество по линии безопасности между США и РФ по силовому блоку и по внешней, и по внутренней безопасности, — отметил Хамзаев.

Он добавил, что подобную информацию «нельзя упускать из вида, но и относится суперсерьёзно» не следует. Накануне посольство США в Москве предупредило своих граждан о существующей угрозе терактов в общественных местах в столице, в Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы РФ и Украины.

Несмотря на эти заявления, дипломаты не стали уточнять, какие издания распространили информацию о возможных терактах в России. Новость прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая уточнила у представителей дипмиссии Вашингтона в Москве, передавали ли они эту информацию коллегам в Москву по партнёрским каналам. «Если нет, то как это всё понимать?» — возмутилась дипломат.