В ГД объяснили отказ от многодневного голосования на выборах 13 сентября

https://static.news.ru/photo/a6b44b16-c668-11ea-a2ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Формат многодневного голосования не будет использован в ходе единого дня голосования, которое состоится 13 сентября, так как избирательная кампания находится в активной фазе, сообщил зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Михаил Романов.

По его словам, в настоящее время многие партии уже выдвинули своих кандидатов на различные кампании — в местные парламенты, муниципалитеты, на выборы мэров городов и высших должностных лиц регионов.

Пока закон будет принят, вы же сами видите по срокам, — отметил он.

В свою очередь другой зампред данного комитета, Олег Нилов, сообщил, что профильный комитет поддержал поправки о распространении практики трёхдневного голосования на выборы всех уровней. Он уточнил, что изменения были внесены к утверждённому в мае 2012 года в первом чтении законопроекту о праве партий менять своих представителей в избиркомах. Документ относится только к тем членам избирательных комиссий, которые были назначены по предложению этих партий. Предложение поступило от занимавшего в то время пост главы государства Дмитрия Медведева, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что, согласно поправкам к законопроекту с изменениями в избирательное законодательство, досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям не будут организовывать в случае проведения выборов или референдума в РФ в течение нескольких дней.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предложила президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть возможность проведения выборов в сентябре 2020 года в течение двух или даже трёх дней. Инициативу она подкрепила ссылкой на то, что растянутая на несколько дней процедура понравилась гражданам во время плебисцита по поправкам в Конституцию. Ответа от главы государства не последовало.

В единый день голосования 13 сентября текущего года в России состоятся выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 20 субъектов, а также выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 11 субъектах.