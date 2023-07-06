В ГД нашли способ поддержать экономику Запорожской и Херсонской областей Депутат ГД Чаплин призвал чаще покупать фрукты и ягоды, выращенные в Запорожской и Херсонской областях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Никита Чаплин в разговоре с NEWS.ru призвал россиян чаще покупать фрукты и ягоды, выращенные в Херсонской и Запорожской областях. Парламентарий добавил, что продукция из новых регионов «отличается высоким качеством и сбалансированным содержанием сахара, витаминов и кислот» благодаря плодородной почве, переизбытку солнца и близости к морю.

Продукция, выращенная на этих территориях, отличается высоким качеством, сбалансированным содержанием сахара, витаминов и кислот, благодаря плодородной почве, переизбытку солнца и близости к морю. Цена не сильно отличается от того, что уже было представлено на рынке, с учетом осложнений в логистике. Херсон, Запорожье отличаются тем, что урожай из этих регионов имеет концентрированный плодовый аромат. Вы сразу почувствуете, что вот она — настоящая ягода, — отметил Чаплин.

Депутат подчеркнул, что сейчас «крайне важно поддержать бизнесменов с новых территорий, чтобы они как можно скорее полноценно заняли свою нишу на рынке».

Нужны дополнительные меры поддержки коммерсантам с новых территорий. Хотя бы послабления в уплате за транспортировку. Эти вопросы мы проработаем с Минсельхозом, — заключил депутат.

Ранее Чаплин заявил NEWS.ru о необходимости создания единого мобильного приложения для садоводов. Парламентарий объяснил, что такая платформа поможет гражданам вовремя узнавать изменения в законодательстве, оплачивать услуги, а также обмениваться опытом и общаться с местными властями.