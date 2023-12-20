В ГД намерены бороться с радикалами, вербующими школьников в видеоиграх Вассерман: нужно бороться с радикалами, вербующими школьников в видеоиграх

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России возникла необходимость специальным ведомствам отслеживать и проверять информацию в видеоиграх, рассказал NEWS.ru член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. По его словам, в некоторых играх нарушаются российские законы об информации. Также появляется информация о том, что радикалы используют компьютерные игры для вербовки школьников, пояснил парламентарий.

Дело в том, что в некоторых играх нарушаются российские законы об информации и защите информации. Кроме того, есть игры, которые явно заточены против россиян, то есть продвигается «русофобский контент». Недавно сообщалось, что в иностранных видеоиграх радикалы вербуют россиян, даже школьников, предлагая различные вознаграждения. Чтобы разобраться в этой проблеме, нужно серьезно изучить ситуацию, — рассказал Вассерман.

Парламентарий отметил, что для решения проблемы необходимо информировать общественность о правонарушениях в играх. Если это не поможет решить проблему, возможно будет принято решение о запрете видеоигр, считает депутат.

Если подобные правонарушения будут выявлены, а ограничения и всеобщая осведомленность не помогут улучшить ситуацию, возможно придется игры запрещать. Хотя запрет — практически всегда худшее решение. Потому что, как говорится, запретный плод всегда сладок. Я надеюсь, что эта ситуация поспособствует развитию отечественных видеоигр, чтобы у граждан возрастал интерес к российской продукции, — добавил Вассерман.

Ранее президент России Владимир Путин поручили кабмину организовать постоянный мониторинг и учет финансовых операций, связанных с использованием в российском сегменте интернета иностранных видеоигр. Кроме того, он дал указание проверить информацию, которая в них содержится, на соответствие законодательству РФ. Соответствующее поручение направлено правительству при участии Ассоциации профессионалов в области разработки игр и других заинтересованных организаций.