В ЕР раскритиковали идею снижения нештрафуемого порога скорости

«Единая Россия» никогда не поддержит инициативу о снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч, поскольку она вредна и никак не связана с безопасностью на дорогах. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, слова которого приводит РИА Новости.

С предложением о снижении нештрафуемого порога скорости выступил глава дептранса Москвы Максим Ликсутов. Он считает, что это будет способствовать снижению смертности на дорогах.

Инициатива господина Ликсутова о снижении нештрафуемого порога с 20 км/ч​ до 10 км/ч не нова и откровенно вредна. «Единая Россия» её не поддерживала и не поддержит. Мы это всё уже обсуждали ещё до пандемии и пришли к общему мнению, что это мера избыточна и ничего общего с безопасностью не имеет, — сказал Турчак.

По его мнению, инициатива направлена лишь на то, чтобы «поглубже залезть в карманы граждан». Турчак посоветовал Ликсутову «чаще слушать и слышать людей», а также помнить, что задача власти — улучшать, а не усложнять жизнь населения.

Как сообщалось ранее, Ликсутов предложил последовать примеру других мегаполисов мира, где нештрафуемый порог скорости составляет 0–5 км/ч. По его мнению, это по меньшей мере на 35% снизит количество ДТП со смертельным исходом, а также будет способствовать сокращению числа заторов на дорогах.