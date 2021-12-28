Власти Москвы предложили вдвое снизить нештрафуемый порог скорости

Власти Москвы предложили снизить нештрафуемый порог скорости на дорогах с 20 до 10 км/ч, что позволит сократить количество ДТП и снизить уровень смертности. Соответствующие предложения направлены в федеральное правительство и МВД, сообщил заммэра и руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов, передаёт РБК.

Находимся с коллегами в активной дискуссии. Рассчитываем, что правительственная комиссия по транспорту рассмотрит этот вопрос с учётом того, что человеческая жизнь дороже всего, — сказал он.

Ликсутов добавил, что данная мера позволит сделать Москву безопаснее, по аналогии с другими мегаполисами мира, где нештрафуемый порог скорости составляет 0–5 км/ч. По мнению заммэра, это также позволит снизить количество ДТП минимум на 35%, а уровень смертности на дорогах — в 3–4 раза. Кроме того, по мнению чиновника, такая мера положительно отразится на количестве заторов.

Как только количество ДТП в день переваливает за 2000, сразу добавляется 2 балла загруженности дорог, и для всех московских автомобилистов немедленно увеличивается время в пути и падает скорость, — подчеркнул Ликсутов.

Ранее депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Дарья Беседина предложила рассмотреть поправки в КоАП, снижающие нештрафуемый порог с 20 км/ч до 5 км/ч, а к нарушителям применять административный арест и штрафы до 20 тысяч рублей. По её мнению, действующая в России система штрафов вместе с нештрафуемым порогом неэффективна и «издевательски мала».