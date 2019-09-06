https://static.news.ru/photo/6c42de36-d251-11e9-b1aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Первый замглавы МВД Александр Горовой заявил, что количество происшествий в единый день голосования снизилось в России почти на треть по сравнению с прошлыми годами. 8 сентября по всей стране было зарегистрировано только 315 обращений.

В органы внутренних дел поступили 315 сообщений о происшествиях, они все зарегистрированы, — цитирует ТАСС Горового.

Он сообщил также, что всем находящимся в настоящее время в следственных изоляторах, а таких более 10 тыс. человек, была предоставлена возможность проголосовать. Из них 27% ею воспользовались.

Как писал News.ru, в московских СИЗО наблюдается традиционно высокая активность избирателей. Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил, что проголосовали уже 83 человека из 84, отказавшегося участвовать в выборах никто ни к чему не принуждал, за ним оставили это право. Голосуют на выборах и находящиеся под домашним арестом. В Москве из 269 таких избирателей проголосовали уже 43.