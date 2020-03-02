https://static.news.ru/photo/87a0538c-5ca0-11ea-a335-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конституционный суд России предлагается наделить полномочиями проверять закон о поправках к Конституции. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму.

КС РФ (согласно поправкам — прим. NEWS.ru) может проверять конституционность не только федеральных конституционных законов и федеральных законов, но и законов Российской Федерации о поправке к Конституции РФ, — цитирует «Интерфакс» председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Кроме того, предлагается дополнить одобренные ранее нормы о приоритете российского права над международным. Новой поправкой указывается, что КС РФ разрешает вопрос об исполнимости решения иностранного или международного суда, противоречащего основам правопорядка Российской Федерации.

Внести изменения в основной закон страны президент России Владимир Путин предложил 15 января 2020 года в ходе своего традиционного обращения к Федеральному собранию. В тот же день глава государства создал рабочую группу для подготовки конституционных правок, куда вошли политики, предприниматели, журналисты, деятели культуры, науки и спорта — всего более 70 человек. 20 января президент внёс законопроект об изменениях в Конституции на рассмотрение Государственной думы РФ.

Большая часть поправок, которые хотят внести в Основной закон власти российских субъектов, в основном касается социального блока и вопроса суверенитета государства, писал NEWS.ru.