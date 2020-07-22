В доме главы контрольно-счётной палаты Ингушетии проходят обыски

Обыски в домах братьев депутата Народного собрания Республики Ингушетия Якуба Белхороева, который подозревается в растрате 19 млн рублей из фонда социального страхования, проводят сотрудники правоохранительных органов.
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Также оперативно-следственные мероприятия проводятся ещё в нескольких домах, принадлежащих близким родственникам подозреваемого, в Назрани и Назрановском районе. По мнению собеседника агентства, обыски связаны с задержанием и арестом депутата, который также является внуком почитаемого в регионе духовного наставника Батал-хаджи Белхороева.
Белхороев был задержан прикомандированными из Москвы силовиками 10 июля 2020 года. 16 июля его доставили в российскую столицу. Депутата обвиняют в растрате около 19 млн рублей из Фонда социального страхования (ФСС).
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