В доме главы контрольно-счётной палаты Ингушетии проходят обыски

https://static.news.ru/photo/66d21bce-cc15-11ea-8db8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обыски в домах братьев депутата Народного собрания Республики Ингушетия Якуба Белхороева, который подозревается в растрате 19 млн рублей из фонда социального страхования, проводят сотрудники правоохранительных органов.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Юг», ссылаясь на информированный источник. В частности, обыск проведён в доме председателя контрольно-счётной палаты республики Мустафы Белхороева — родного брата арестованного депутата.

Также оперативно-следственные мероприятия проводятся ещё в нескольких домах, принадлежащих близким родственникам подозреваемого, в Назрани и Назрановском районе. По мнению собеседника агентства, обыски связаны с задержанием и арестом депутата, который также является внуком почитаемого в регионе духовного наставника Батал-хаджи Белхороева.

Белхороев был задержан прикомандированными из Москвы силовиками 10 июля 2020 года. 16 июля его доставили в российскую столицу. Депутата обвиняют в растрате около 19 млн рублей из Фонда социального страхования (ФСС).

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