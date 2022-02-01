В ЛНР заявили о скрытой мобилизации на Украине для наступления на Донбасс

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко опубликовал заявление, согласно которому военно-политическое руководство Украины продолжает активную подготовку к наступлению на Донбасс, о чём свидетельствует начавшаяся скрытая мобилизация. Вместе с тем у руководства ВСУ нет уверенности в успехе такой операции. Заявление опубликовано в официальном Telegram-канале Народной милиции ЛНР.

По словам Филипоненко, украинское командование намерено забросить в тыл обороны Донбасса десант из состава 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Участники этой бригады уже проводят отработку наступательных действий в городских условиях на полигоне в районе населённого пункта Дмитровка. Кроме того, Киев принял решение включить в состав наступательных группировок подразделения территориальной обороны, формирование которых идёт на Украине.

Можно утверждать, что формирование подразделений территориальной обороны не что иное, как завуалированная мобилизация, к которой население Украины относится крайне негативно, — подчёркивается в заявлении.

Также отмечается, что глава службы безопасности Украины Баканов отдал главному управлению СБУ по Донецкой и Луганской областям распоряжения подготовить к вывозу личные дела сотрудников и досье на наиболее ценных агентов. Это, по словам Филипоненко, свидетельствует о том, что у командования ВСУ нет чёткой уверенности в успехе наступательных действий.

Ранее представители ЛНР сообщили, что подразделения Вооружённых сил Украины в январе этого года 21 раз нарушили режим прекращения огня, а количество обстрелов территории ЛНР за месяц возросло в пять раз. Чаще всего обстрелам подвергались Золотое-5 и посёлок Молодёжное, в результате обстрелов погибли два военнослужащих ЛНР.