В деле о покушении на Собчак и Симоньян появился новый фигурант «Коммерсант»: десятиклассника из Москвы могут обвинить в подготовке покушения на Симоньян и Собчак

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Басманный суд арестовал ученика десятого класса одной из школ Москвы, подозреваемого в участии в нацистской группировке «Параграф-88», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. Сейчас его обвиняют в нападении на мигрантов, однако в скором времени ему могут инкриминировать подготовку покушения на журналисток Ксению Собчак и Маргариту Симоньян.

Разбирательство в отношении школьника проходило в закрытом режиме. Оно велось Управлением по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности Главного следственного управления Следственного комитета России. Подростку предъявили обвинения по статье 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Всего в деле о покушении фигурируют восемь человек. Предполагается, что преступление планировалось по заказу агентов украинских спецслужб, обещавших за убийство журналисток 1,5 миллиона рублей. Молодые люди были задержаны после того, как забрали из тайника огнестрельное оружие.

Как сообщалось ранее, большинство членов группировки «Параграф-88», задержанных полицией, являются несовершеннолетними. Обвиняемые как минимум три раза нападали на приезжих из Таджикистана и Узбекистана в Битцевском лесу и на станции метро «Новоясеневская». Происходящее они снимали на камеру и публиковали в Сети.