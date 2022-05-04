В даркнет слили личные данные миллионов клиентов лаборатории «Гемотест»

Фото Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В даркнете выставили на продажу базу данных миллионов клиентов медицинской лаборатории «Гемотест» с паспортными данными и результатами анализов, сообщается в Telegram-канале сервиса поиска утечек и мониторинга даркнета DLBI. По информации сервиса, первая база появилась в закрытом доступе у ограниченного числа лиц ещё в начале весны.

В первом объявлении продавец утверждает, что в базе содержится более 30 млн наборов данных, включая фамилии, имена и отчества клиентов, их даты рождения, адреса, телефоны, адреса электронной почты, а также серию и номер паспорта. В объявлении от другого пользователя предлагается купить базу анализов лаборатории и уязвимость для доступа к серверу базы данных. По словам продавца, в базе содержится 554 млн заказов с указанием фамилии, имени, отчества и датой рождения клиента.

Судя по приведённому продавцом образцу данных, эта база была выгружена не раньше 22.04.2022, что может говорить о наличии до сих пор открытой уязвимости, — подчёркивается в сообщении.

Как сообщил РИА Новости руководитель информационной безопасности компании Иван Осипов, «Гемотест» проведёт служебное расследование из-за информации об утечке данных клиентов, а также ужесточит технические меры безопасности. При подтверждении факта незаконного доступа и распространения информации компания обратится с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

22 марта стало известно, что в интернете появился сайт с картой, на которую нанесены адреса, имена, телефоны и суммы заказов пользователей «Яндекс.Еды» по всей России и за рубежом. Эта информация попала к злоумышленникам после слива, который произошёл в начале месяца.

Позже клиенты сервиса «Яндекс.Еда» подали коллективный иск из-за утечки данных. Пострадавшие из разных регионов России запросили компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей на каждого.