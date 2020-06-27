В ЦИК поступило 115 жалоб на принуждение к голосованию

https://static.news.ru/photo/8329a21c-b926-11ea-964d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Центральную избирательную комиссию поступило 115 обращений от граждан, содержащих жалобы на принуждение и использование административного ресурса при проведении голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Что касается так называемого применения административного ресурса — теперь 115 таких обращений, — цитирует ТАСС Памфилову.

Она уточнила, что 113 жалоб «напрямую касаются» возможного принуждения к голосованию.

Как писал NEWS.ru, днём ранее в ЦИК заявили о 105 жалобах на принуждение к голосованию. По Москве набралось 29 таких обращений, по Санкт-Петербургу — 35. По словам Памфиловой, из всех поступивших жалоб пристального внимания заслуживают 75, так как в них содержатся конкретные данные о работодателях-нарушителях. Памфилова отметила, что число регионов, из которых поступают сообщения о нарушениях, увеличилось. Среди них Марий Эл, Кировская область, Ставропольский край и другие.

Из-за пандемии коронавируса голосование, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. В бюллетенях избирателям предлагается только два варианта ответа: «Да» и «Нет». При этом во время обращения к россиянам президент вновь заявил о том, что поправки в Основной закон вступят в силу только в том случае, если граждане их поддержат. Выразить свою позицию относительно внесения изменений в основной закон РФ в электронном формате можно будет с 25 по 30 июня.