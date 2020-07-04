В Чите из-за пандемии застряли артисты новосибирского цирка

Цирк шапито «Звёздный» из Новосибирска не может уехать из Читы по причине нехватки средств. Прибывшие в город 11 марта артисты не смогли провести ни одного выступления из-за пандемии коронавируса.
Для того чтобы прокормить себя и животных, служащие цирка были вынуждены освоить новые профессии. Так, дрессировщик Максим Барахов стал зарабатывать извозом на своём внедорожнике,
Чтобы тигры не оставались голодными, им необходимо 6–8 килограммов мяса в день, подчёркивает дрессировщик Дмитрий Ким. Сегодня от новосибирского цирка осталась лишь половина коллектива, а именно 12 человек. Даже директор шапито, уехавший на поиски денег, решил не возвращаться.
Пару месяцев назад государство объявило, что поможет циркам, которые легальные, платят налоги. Они собирали с нас полтора месяца документы, вели проверки. И потом у Министерства финансов не нашлось для нас денег. Лучше бы вообще не рассчитывали, — отмечает Дмитрий Ким.
По словам артистки цирка Кристины Бараховой, она быстро подстроилась под сложившуюся ситуацию и освоила профессию фитнес-тренера.
Давно хотела попробовать себя тренером. Мне нужен был пинок. И вся эта карантинная ситуация дала пинок, — признаётся Барахова.
Труппа шапито планирует остаться в Чите насовсем. Артисты хотят устроить большой тур по детским домам. Неравнодушные люди жертвуют цирку продукты.
ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.
Число выявленных случаев заражения COVID-19 на планете к 4 июля превысило 11 млн. В настоящие время известно об 11 031 905 инфицированных. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, жертвами коронавируса стали 523 777 человек, вылечились 5 816 375.
Больше всего людей инфекция поразила в США (2 788 395) и Бразилии (1 539 081). В остальных странах мира число случаев заражения не превышает 1 млн. Согласно сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, Россия по инфицированию COVID-19 находится на третьем месте. Наименьшее количество выявленных заболевших в Папуа — Новой Гвинее (11 случаев при населении около 8 млн человек). Также в первой десятке стран Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика.
Российские медики за последние сутки в РФ выявили 6632 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах страны. Из них 1960 человек (29,6%) переносят недуг без клинических симптомов. Всего в стране за всё время пандемии зарегистрировали 674 515 пациентов в 85 субъектах с подтверждённым COVID-19.
Ранее NEWS.ru писал, что канадский цирк Cirque du Soleil планирует уволить 3480 человек, это почти 90% штата. Команда оказалась на грани банкротства.
Из-за запретов на массовые мероприятия, введённых в связи с пандемией коронавируса, артисты лишись возможности выступать перед публикой и представлять своё шоу по всему миру. Предприниматели подготовили план реструктуризации, по которому в перезапуск деятельности Cirque du Soleil вложат $300 млн.
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