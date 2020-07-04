В Чите из-за пандемии застряли артисты новосибирского цирка

https://static.news.ru/photo/2c69d620-bdf1-11ea-87a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Цирк Новосибирск/vk.com

Цирк шапито «Звёздный» из Новосибирска не может уехать из Читы по причине нехватки средств. Прибывшие в город 11 марта артисты не смогли провести ни одного выступления из-за пандемии коронавируса.

Для того чтобы прокормить себя и животных, служащие цирка были вынуждены освоить новые профессии. Так, дрессировщик Максим Барахов стал зарабатывать извозом на своём внедорожнике, передаёт телеканал «МИР 24».

Чтобы тигры не оставались голодными, им необходимо 6–8 килограммов мяса в день, подчёркивает дрессировщик Дмитрий Ким. Сегодня от новосибирского цирка осталась лишь половина коллектива, а именно 12 человек. Даже директор шапито, уехавший на поиски денег, решил не возвращаться.

Пару месяцев назад государство объявило, что поможет циркам, которые легальные, платят налоги. Они собирали с нас полтора месяца документы, вели проверки. И потом у Министерства финансов не нашлось для нас денег. Лучше бы вообще не рассчитывали, — отмечает Дмитрий Ким.

По словам артистки цирка Кристины Бараховой, она быстро подстроилась под сложившуюся ситуацию и освоила профессию фитнес-тренера.

Давно хотела попробовать себя тренером. Мне нужен был пинок. И вся эта карантинная ситуация дала пинок, — признаётся Барахова.

Труппа шапито планирует остаться в Чите насовсем. Артисты хотят устроить большой тур по детским домам. Неравнодушные люди жертвуют цирку продукты.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Число выявленных случаев заражения COVID-19 на планете к 4 июля превысило 11 млн. В настоящие время известно об 11 031 905 инфицированных. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, жертвами коронавируса стали 523 777 человек, вылечились 5 816 375.

Больше всего людей инфекция поразила в США (2 788 395) и Бразилии (1 539 081). В остальных странах мира число случаев заражения не превышает 1 млн. Согласно сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, Россия по инфицированию COVID-19 находится на третьем месте. Наименьшее количество выявленных заболевших в Папуа — Новой Гвинее (11 случаев при населении около 8 млн человек). Также в первой десятке стран Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика.

Российские медики за последние сутки в РФ выявили 6632 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах страны. Из них 1960 человек (29,6%) переносят недуг без клинических симптомов. Всего в стране за всё время пандемии зарегистрировали 674 515 пациентов в 85 субъектах с подтверждённым COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что канадский цирк Cirque du Soleil планирует уволить 3480 человек, это почти 90% штата. Команда оказалась на грани банкротства.

Из-за запретов на массовые мероприятия, введённых в связи с пандемией коронавируса, артисты лишись возможности выступать перед публикой и представлять своё шоу по всему миру. Предприниматели подготовили план реструктуризации, по которому в перезапуск деятельности Cirque du Soleil вложат $300 млн.