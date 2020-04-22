В Чечне объяснили появление федеральных войск на границах

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов прокомментировал сообщения СМИ о введении федеральных войск в Чечню. По его словам, это ни что иное, как учения, о которых военное командование объявило ещё три месяца назад.
Они проводили учения, объявленные еще три месяца назад. Из Серноводского района, через гору переходя в Надтеречный район, остановились для передислокации, — сообщил он во время прямой трансляции в Instagram.
По его словам, в Чечне расположены несколько воинских частей. Периодически военные проводят плановые мероприятия.
Ранее NEWS.ru писал, что в Надтеречном районе Чеченской Республики появились федеральные войска. Согласно сообщениям местных жителей, скопления военных машин и разбитые палаточные городки заметили вблизи сёл Братское, Бено-Юрт, Знаменское.
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