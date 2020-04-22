В Чечне объяснили появление федеральных войск на границах

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Беспокойство граждан по поводу расширения полномочий сотрудников полиции оправдано. К подобным изменениям необходимо относиться осторожно, а к защите прав человека — бережно, рассказал в беседе с NEWS.ru президент Всероссийской ассоциации полицейских Юрий Жданов.

По его словам, у силовиков достаточный арсенал методов и мер, закреплённых в законе, лучше несколько раз подумать перед принятием документа. Я боюсь перегибов и различных злоупотреблений со стороны полиции, если...