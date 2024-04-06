В Чечне больше не будет слишком быстрой и медленной музыки В Чечне запретили слишком быструю и медленную музыку

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Власти Чеченской Республики одобрили законопроект об ограничениях темпа музыкальных произведений, он должен находиться в диапазоне от 80 до 116 ударов в минуту, передает «Грозный-информ». Большинство музыкальных произведений и направлений не подпадает под этот критерий.

<...> впредь все музыкальные, вокальные и хореографические произведения должны соответствовать темпу от 80 до 116 ударов в минуту, — указано в сообщении.

Уточняется, что решение об этом было принято на совещании под руководством главы Минкульта Чечни Мусы Дадаева с участием глав творческих коллективов, оно также согласовано с позицией Рамзана Кадырова. При этом в ведомстве сообщили о продолжении работы по вопросу соответствия чеченских произведений национальному менталитету.

При темпе в 80 ударов в минуту композиции считаются относительно медленными, например, в темпе 82 BPM звучит песня группы «Океан Эльзы» «Без боя». В диапазон 80-116 BPM не попадают произведения в стиле транса, техно, самбы, румбы и вальса. Известно, что у гимна России 76 BPM, а у песни «День Победы» в исполнении Льва Лещенко — 126.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к чиновникам с предложением оплатить долги местных жителей в магазинах. По его словам, многие жители вынуждены покупать товары в долг.