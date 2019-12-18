https://static.news.ru/photo/7e89b81a-2221-11ea-9bc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперты Роскачества выявили формальдегид в четырёх из семи проверенных искусственных ёлках, стоимостью от трёх до 11 тысяч рублей.

Новогодние деревья были исследованы по 34 показателям, в том числе на наличие опасных и токсичных веществ, способность к самовозгоранию, цикл жизни, степень выцветания материала, прочность веток и иголок.

Все закупленные специалистами товары имеют стойкий запах, который свойственен продукции из ПВХ, полиэтилена и их сочетаний.

По словам руководителя испытательной лаборатории ООО «ТСЛ» Анастасии Филоненко, не стоит ожидать, что искусственные ёлки не будут иметь запах, и поэтому следует обращать внимание на его интенсивность.

Если изделие из полимера пахнет, это последствия производственного процесса. В идеале, если соблюдены все производственные условия, запаха не должно быть. Запах — последствия несоблюдения этих условий, — уточнила она.

Все товары были проверены на содержание хлористого винила, ацетальдегида, формальдегида, толуола, бензола и ацетона. Ни в одной из ёлок не нашли хлористого винила, а вот ацетальдегид обнаружили в пяти образцах, однако он не превышал допустимый уровень.

В ходе первого замера формальдегид нашли в ёлках «Сказка с инеем», «Адель», «Триумф», Tiara и «Тоскана». По истечению трёх недель продукцию снова проверили — вещество «исчезло» из образца от «Адели». В связи с этим Роскачество советует проветривать праздничную покупку на открытом воздухе и вымыть перед сборкой.

Также эксперты успокоили потребителей, которые боятся, что искусственная ёлка может легко загореться от гирлянды. Все проверенные изделия являются товарами средней воспламеняемости: они горят, но являются либо самозатухающими, либо с низкой степенью возгорания.

Ранее NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор дал советы по выбору новогодних ёлочных гирлянд. В первую очередь надо убедиться в наличии документов, подтверждающих безопасность товара и маркировку продукции.