В АТОР спрогнозировали цены на бархатный сезон в Турции

Отельеры в Турции не намерены повышать цены для россиян в бархатный сезон, они постараются их удержать на уровне 2019 года. Об этом пишет «ФедералПресс» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Как отмечается, бизнесмены не собираются поднимать цены, чтобы не отпугнуть российских туристов. Кроме того, некоторые отели начали снижать цены, сохраняя уровень сервиса и питания. Также появилась информация, что сезон для отдыхающих могут продлить и на ноябрь.

Как рассказал гендиректор одного из турецких отелей Толга Кутбай, сейчас туристы из России составляют уже треть от общего числа гостей. При этом показатель вырос с нуля почти мгновенно, как только открылись границы.

Мы уверены, что и по итогам года будет не ниже. Сейчас 90 % всех наших клиентов — это семьи с детьми, среди россиян эта доля ещё выше, — отметил он.

Ранее вице-президент АТОР Дмитрий Горин заявил, что пока прогнозировать рост стоимости авиабилетов на международные рейсы ещё рано. По словам специалиста, из России в Анталью ежедневно выполняется 105 рейсов, авиабилеты туда можно купить за 10 тысяч рублей в обе стороны. Однако такой период скоро закончится и авиакомпании будут корректировать цены, потому что не смогут летать «в минус».