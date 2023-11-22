В Астрахани заключили под стражу подозреваемых в сбыте наркотиков Суд арестовал троих подозреваемых по делу об отравлении метадоном в Астрахани

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Суд Астрахани арестовал на два месяца троих подозреваемых по делу о массовом отравлении метадоном, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России. Злоумышленники-иностранцы, возможно, причастны к отравлению более 20 человек. Свою вину они отрицают.

Советским районным судом города Астрахани удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых в сбыте опасных для жизни синтетических наркотических средств, причастных к массовому отравлению наркопотребителей в Астрахани. Каждому из трех ранее задержанных полицией иностранных граждан определен срок содержания под стражей продолжительностью два месяца, — говорится в сообщении.

Первые пострадавшие стали поступать в больницы Астрахани днем 18 ноября. У всех в крови был обнаружен метадон. По имеющимся данным, пострадавшими числятся 25 человек. Три человека — 29-летний житель из Ленинского района и две 19-летние девушки из Кировского и Трусовского районов Астрахани — скончались.

Региональное управление МВД позже сообщило, что отравление могло произойти из-за подмены мефедрона на более дешевый аналог. Возбуждено еще одно уголовное дело.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.