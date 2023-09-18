В «Ахмате» попросили у Бастрыкина возбудить дело о дискредитации ВС России Адвокат Алаудинова попросил у Бастрыкина возбудить дело о дискредитации ВС РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Бастрыкин

Адвокат и помощник командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова Денис Шапиро направил заявление главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с требованием возбудить дело о дискредитации российской армии и попытке разжигания межнациональной розни. В беседе с РИА Новости юрист подчеркнул, что поводом для обращения стали публикации аудиосообщений в анонимных Telegram-каналах, в которых говорится, что внутри «Ахмата» имеют место конфликты на межнациональной почве. Также Шапиро обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой взять дело под личный контроль.

Я направил по электронной почте заявление о возбуждении уголовного дела по факту попытки разжигания межнациональной розни и дискредитации Вооруженных сил РФ руководителю Следственного комитета России, генералу юстиции Александру Ивановичу Бастрыкину, — сказал адвокат Алаудинова.

По его мнению, заявления о конфликте внутри спецназа «Ахмат» можно расценивать как дискредитацию Вооруженных сил России. Сами аудиосообщения он назвал сфабрикованными. Шапиро считает, что их распространители действуют в интересах украинской армии и пытаются посеять раздор внутри российских войск. Он потребовал найти всех причастных «к этому мерзкому поступку и разобраться с ними на корню».

Сам Алаудинов заявил, что все бойцы в его подразделении равны независимо от национальности и вероисповедания.

Ранее юрист Анджей Сапегин заявил, что супруга генерала Сергея Суровикина Анна хочет подать в суд на распространителей фейковой информации о ее многолетнем розыске. По его словам, сейчас женщина ждет разъяснений от полиции. Информацию о том, что Анна Суровикина с 2016 года объявлена в международный розыск в связи с совершением преступления за пределами России, ранее распространили анонимные Telegram-каналы.