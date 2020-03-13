https://static.news.ru/photo/0349f3d8-6527-11ea-91b4-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Пурлышева и Вячеслав Горнеев Фото: incident.moscow/vk.com

Журналист Андрей Евгеньев, обвинённый в хранении наркотиков, рассказал, что уволенный за селфи с трупами полицейский Вячеслав Горнеев виноват в его задержании. По его словам, силовик подбросил ему гашиш.

Он рассказал, что бывший сотрудник правоохранительных органов — кокаиновый наркоман, передаёт «Подъём». Однако следствие не знает об этом факте.

Это извращенец, который меня избивал, пытал, угрожал и посадил меня по беспределу. Его покрывали. Но я знал, что рано или поздно он доконает своих же ментов. Потому что он совсем окрылился уже, видимо, — сказал сотрудник СМИ.

Он отметил, что самостоятельно смог узнать о зависимости Горнеева.

У него есть так называемый синдром бога <...> — это такой сигнальчик, что нужно пока перестать употреблять. Так вот, видимо, этот Вячеслав эти сигнальчики перестал чувствовать <...>. Я не удивлюсь, если у них там вообще некрофилия была, — заключил он.

Как писал NEWS.ru, несколько полицейских в Москве уволены из-за фотографий, сделанных на фоне тел мёртвых людей в морге. На снимке были запечатлены начальник уголовного розыска по району Щукино Вячеслав Горнеев и его подчинённая — оперуполномоченный Татьяна Пулрышева. Майор и лейтенант полиции по итогам служебной проверки, проведённой управлением собственной безопасности, лишились работы.

Формулировка при увольнении стандартная: совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. По имеющейся информации, фотосъёмка проводилась в одном из патологоанатомических учреждений столицы.