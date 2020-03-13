Московского полицейского Вячеслава Горнеева, уволенного после селфи в морге, проверяли на подброс наркотиков и пытки задержанного, но задерживать или отстранять от службы из-за этого не стали.
Сотрудник правоохранительных органов упоминался в уголовном деле о превышении полномочий, связанном с подбросом наркотиков, избиением и пытками задержанного. Последний на допросе рассказал, что полицейский угрожал ему изнасилованием резиновой дубинкой, окунал головой в унитаз и тушил об него сигареты. Это следует из материалов дела по статье 286 УК, подлинность которых подтвердил юрист комитета против пыток Пётр Хромов,
Издание уточняет, что Горнеев был допрошен, опроверг пытки и остался в статусе свидетеля. Он продолжал работать в органах, несмотря на то, что упоминался в сюжетах государственных телеканалов о полицейском произволе. Речь шла о задержании за наркотики журналиста «Звезды» Андрея Евгеньева, избиение которого также проверял СКР.
Как писал NEWS.ru, несколько полицейских в Москве уволены из-за фотографий, сделанных на фоне тел мёртвых людей в морге. На снимке были запечатлены начальник уголовного розыска по району Щукино Вячеслав Горнеев и его подчинённая — оперуполномоченный Татьяна Пулрышева. Майор и лейтенант полиции по итогам служебной проверки, проведённой управлением собственной безопасности, лишились работы.
Формулировка при увольнении стандартная: совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. По имеющейся информации, фотосъёмка проводилась в одном из патологоанатомических учреждений столицы.
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