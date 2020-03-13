https://static.news.ru/photo/81f92d0e-6539-11ea-b08f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московского полицейского Вячеслава Горнеева, уволенного после селфи в морге, проверяли на подброс наркотиков и пытки задержанного, но задерживать или отстранять от службы из-за этого не стали.

Сотрудник правоохранительных органов упоминался в уголовном деле о превышении полномочий, связанном с подбросом наркотиков, избиением и пытками задержанного. Последний на допросе рассказал, что полицейский угрожал ему изнасилованием резиновой дубинкой, окунал головой в унитаз и тушил об него сигареты. Это следует из материалов дела по статье 286 УК, подлинность которых подтвердил юрист комитета против пыток Пётр Хромов, передаёт РБК.

Издание уточняет, что Горнеев был допрошен, опроверг пытки и остался в статусе свидетеля. Он продолжал работать в органах, несмотря на то, что упоминался в сюжетах государственных телеканалов о полицейском произволе. Речь шла о задержании за наркотики журналиста «Звезды» Андрея Евгеньева, избиение которого также проверял СКР.

Как писал NEWS.ru, несколько полицейских в Москве уволены из-за фотографий, сделанных на фоне тел мёртвых людей в морге. На снимке были запечатлены начальник уголовного розыска по району Щукино Вячеслав Горнеев и его подчинённая — оперуполномоченный Татьяна Пулрышева. Майор и лейтенант полиции по итогам служебной проверки, проведённой управлением собственной безопасности, лишились работы.

Формулировка при увольнении стандартная: совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. По имеющейся информации, фотосъёмка проводилась в одном из патологоанатомических учреждений столицы.